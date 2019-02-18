Ученые выяснили последствия влияния человеческой простуды на приматов





Обычное вирусное заболевание, как показало исследование, способно уничтожить этих животных. Такую острую восприимчивость к болезни ученые объясняют генетической предрасположенностью. Две крупные эпидемии охватили две группы шимпанзе – Каньявара и Нгого. Последних вирус пневмонии затронул в огромном масштабе. В 2016 году он забрал 205 жизней обезьян. Так называемый риновирус С стал смертоносным для пяти особей Каньявара в 2013 году.Эксперты отмечают, что у людей вирусы вызывают разные простудные заболевания, которые редко дают осложнения. Чтобы защитить приматов, было принято решение о внедрении специальных санитарных ограничений на посещение территорий, где находятся африканские представители фауны. Каждый посетитель обязан надевать маску, дезинфицировать руки, а также не приближаться дальше допустимого расстояния к шимпанзе.