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Ученые выяснили последствия влияния человеческой простуды на приматов

Респираторные вирусы не раз вызывали эпидемию среди приматов. Ученые выяснили, как именно влияет человеческая простуда на обезьян.
Ученые выяснили последствия влияния человеческой простуды на приматов

Обычное вирусное заболевание, как показало исследование, способно уничтожить этих животных. Такую острую восприимчивость к болезни ученые объясняют генетической предрасположенностью. Две крупные эпидемии охватили две группы шимпанзе – Каньявара и Нгого. Последних вирус пневмонии затронул в огромном масштабе. В 2016 году он забрал 205 жизней обезьян. Так называемый риновирус С стал смертоносным для пяти особей Каньявара в 2013 году.

Эксперты отмечают, что у людей вирусы вызывают разные простудные заболевания, которые редко дают осложнения. Чтобы защитить приматов, было принято решение о внедрении специальных санитарных ограничений на посещение территорий, где находятся африканские представители фауны. Каждый посетитель обязан надевать маску, дезинфицировать руки, а также не приближаться дальше допустимого расстояния к шимпанзе.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:05

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