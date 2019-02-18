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Певица Нюша соскучилась по пешим прогулкам

Отечественная певица Нюша откровенно призналась поклонникам, что соскучилась по пешим прогулкам. Соответствующий пост появился на странице 28-летней артистки в сети Instagram.
Певица Нюша соскучилась по пешим прогулкам

В своем профиле Нюша поделилась снимком, где она в красной куртке позирует на фоне зимних пейзажей. В подписи к публикации артистка призналась, что успела соскучиться по пешим прогулкам по городу. В процессе знаменитость любит рассматривать дома и улицы. Артистка призналась, что рада возможности прогуляться по парку или перекусить в кафе даже без необходимости выбираться в центр. Благодарить за это следует тот факт, подчеркивает Нюша, что в Москве взялись за облагораживание спальных районов, а не только центральных улиц.

У своих поклонников певица поинтересовалась, любят ли они гулять, на что фолловеры дали свой ответ в комментариях. Также многие отметили, что Нюша после рождения ребенка стала только краше, а оценить пост “лайками” успели свыше 58 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00

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