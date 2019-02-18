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В Приамурье избитый годовалый ребенок попал в реанимацию

В Амурской области после тяжкого избиения в реанимацию попал годовалый ребенок. По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексея Лубинского, в больнице города Белогорск медики зафиксировали у ребенка множество телесных повреждений.
В Приамурье избитый годовалый ребенок попал в реанимацию

В реанимацию ребенок 2017 года рождения поступил рано утром 15 февраля. Согласно предварительной информации, его сильно избил 18-летний отчим, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против частной собственности и нанесение побоев.

После признательных показаний молодого человека поместили в следственный изолятор. Теперь отчиму грозит 10-летний тюремный срок по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:48

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