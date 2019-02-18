В Приамурье избитый годовалый ребенок попал в реанимацию





В реанимацию ребенок 2017 года рождения поступил рано утром 15 февраля. Согласно предварительной информации, его сильно избил 18-летний отчим, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против частной собственности и нанесение побоев.После признательных показаний молодого человека поместили в следственный изолятор. Теперь отчиму грозит 10-летний тюремный срок по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».