Анна Хилькевич готовится к простуде после возвращения из Таиланда в Москву

На личной странице в соцсети Анна Хилькевич поделилась снимком дочери, отметив, что этот кадр первый после отдыха, сделанный непосредственно в Москве. Еще во время новогодних праздников артистка отправилась в Таиланд, где уже по традиции арендует виллу, оставаясь в теплой стране на зиму. Только сейчас звезда “Универа. Новая общага” вернулась в столицу РФ, и готовится снова приступить к работе. Также актриса выразила желание проводить встречи, организовывать съемки, совершать подвиги, и даже подхватить простуду.В комментариях многочисленные фолловеры обрадовались, что Анна Хилькевич наконец-то вернулась на родину. Благодаря этому фанаты смогут быстрее увидеть своего кумира в новом проекте. Кроме того, не осталась без внимания и красота старшей дочери знаменитости, публика отметила, что у актрисы и ее супруга “получаются” замечательные наследники.