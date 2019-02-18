Египет добился от США возврата украденного саркофага





Около полувека назад данный артефакт вывезли из Египта незаконным путем. В Метрополитен-музее, который находится в Нью-Йорке, с 1970 года он находился в качестве экспоната. Все это время Египет добивался возвращения своего достояния. В ходе расследований, проведенных прокуратурой Манхэттена, было установлено, что сделка о приобретении саркофага не является законной. Таким образом, исторический памятник сможет вернуться на свою родину.Отмечается, что саркофаг будет находиться под защитой в одном из специализированных учреждений Каира. Через некоторое время он будет доставлен в Большой Египетский музей. Официальное открытие экспоната ожидается в 2020 году.