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Египет добился от США возврата украденного саркофага

Египет смог вернуть украденный США саркофаг. Известно, что он принадлежал жрецу Неджеманху, который служил Херишефу – богу плодородия.

Египет добился от США возврата украденного саркофага

Около полувека назад данный артефакт вывезли из Египта незаконным путем. В Метрополитен-музее, который находится в Нью-Йорке, с 1970 года он находился в качестве экспоната. Все это время Египет добивался возвращения своего достояния. В ходе расследований, проведенных прокуратурой Манхэттена, было установлено, что сделка о приобретении саркофага не является законной. Таким образом, исторический памятник сможет вернуться на свою родину.

Отмечается, что саркофаг будет находиться под защитой в одном из специализированных учреждений Каира. Через некоторое время он будет доставлен в Большой Египетский музей. Официальное открытие экспоната ожидается в 2020 году.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:50

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