Певица Диана Гурцкая сообщила о смерти близкого родственника

В своем профиле на просторах Instagram Диана Гурцкая разместила фото свекра, отметив, что накануне ее близкого родственника не стало. По словам 40-летней исполнительницы, у них с отцом мужа были достаточно теплые отношения, мужчина никогда не называл ее невесткой, исключительно “дочерью”. 40-летняя артистка не стала скрывать, что считала своего свекра вторым отцом. “Царствие небесное”, — заключила отечественная певица в своей публикации.В комментариях многочисленные фолловеры страницы Дианы Гурцкой поспешили поддержать своего кумира, выражая соболезнования в связи со случившимся. Также слова поддержки озвучила интернет-аудитория и в адрес мужа исполнительницы, ведь он лишился отца.