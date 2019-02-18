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Певица Диана Гурцкая сообщила о смерти близкого родственника

Отечественная певица Диана Гурцкая сообщила своим поклонникам о смерти близкого родственника. По словам 40-летней знаменитости, у ее супруга накануне скончался отец.
Певица Диана Гурцкая сообщила о смерти близкого родственника

В своем профиле на просторах Instagram Диана Гурцкая разместила фото свекра, отметив, что накануне ее близкого родственника не стало. По словам 40-летней исполнительницы, у них с отцом мужа были достаточно теплые отношения, мужчина никогда не называл ее невесткой, исключительно “дочерью”. 40-летняя артистка не стала скрывать, что считала своего свекра вторым отцом. “Царствие небесное”, — заключила отечественная певица в своей публикации.

В комментариях многочисленные фолловеры страницы Дианы Гурцкой поспешили поддержать своего кумира, выражая соболезнования в связи со случившимся. Также слова поддержки озвучила интернет-аудитория и в адрес мужа исполнительницы, ведь он лишился отца.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:31

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