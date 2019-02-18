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Вера Брежнева устроила зажигательные танцы на коньках

Вера Брежнева устроила зажигательные танцы прямо стоя на коньках. Соответствующий пост появился на странице 37-летней исполнительницы в сети Instagram.
Вера Брежнева устроила зажигательные танцы на коньках

В своем профиле Вера Брежнева поделилась видео, сделанным на катке в Парке Горького в Москве. Облаченная в зимнюю одежду певица стоит на катке, используя для этого коньки. Экс-солистка группы “ВИА Гра” не просто катается, как другие присутствующие, а пытается танцевать, улыбаясь при этом в камеру. В подписи к публикации знаменитость отметила, что если человеку хочется быть счастливым, нужно так и делать, то же касается и желания устроить танцы.

Также в посте Вера Брежнева подчеркнула, что ее розовые волосы в одном из предыдущих постов являются последствием использования лака, и на новом видео она представлена уже с обычными светлыми локонами. Фолловеров же певица призвала проще относиться ко многим вещам, а просмотреть ролик успели более миллиона пользователей сервиса.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:38

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