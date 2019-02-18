АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семь детенышей вымирающего северного гладкого кита обнаружены у берегов Флориды
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Анастасия Волочкова выбирает свадебное платье

Анастасия Волочкова активно готовится к предстоящей свадьбе, выбирая платье для бракосочетания. Также знаменитость обещает вскоре представить поклонникам жениха.
Анастасия Волочкова выбирает свадебное платье

В своем профиле в Instagram Анастасия Волочкова поделилась снимком, на котором позирует в свадебном наряде. Знаменитость в длинном белом платье стоит на фоне рыбы-кареты, выполненной в стиле стимпанк. В подписи к публикации балерина отметила, что активно выбирает для себя наряд, поэтому на фото может демонстрироваться не окончательный вариант праздничного образа знаменитости. Также танцовщица пообещала многочисленным фолловерам, что вскоре они увидят ее избранника.
Оценить пост отметками “Мне нравится” успели за непродолжительный срок более 12 тысяч пользователей. При этом возможность комментирования записей на странице Анастасии Волочковой по-прежнему ограничена, поэтому фолловеры не смогли высказать собственное мнение относительно свадебного платья звезды.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Шумакова рассказала поклонникам,
Анастасия Волочкова выбирает свадебное
Ученые: Йога полезна при артрите
Семь детенышей вымирающего северного
НАСА и ЕКА объединяются для
В США законодательно защитят
Эксперты рассказали, какие родинки
BlackBerry и Alcatel готовят сразу 5
Составлен список авто, выпуск которых
Эдита Пьеха показала в Instagram
Австралийский биолог оценил мутантов в
Учёные: Способность отжиматься много
Планшет TH10GM2 от ECS получит ОС
Наташа Королева и Сергей Глушко сходили
Эксперты назвали привычки, убивающие
Дана Борисова отправила дочь на
Американский физик заявил о возможном
Дочь Татьяны Навки попала в ДТП в
Nintendo может переоборудовать консоль
Скандально известная гимнастка Ольга
Эксперты назвали 5 способствующих
В Metro: Exodus нашли отсылку к
Создана полноценная Wikipedia для Apple
Учёные назвали 8 распространенных среди
Аркадия Укупника в молодости чуть не
Учёные: Сахар увеличивает вероятность
30 лет назад Филиппа Киркорова путали с
Составлен ТОП-3 немецких премиальных
В Австралии найдены гигантские следы
Максим Галкин обсудил с наследницей
Просмотреть все новости