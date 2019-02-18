Анастасия Волочкова выбирает свадебное платье

В своем профиле в Instagram Анастасия Волочкова поделилась снимком, на котором позирует в свадебном наряде. Знаменитость в длинном белом платье стоит на фоне рыбы-кареты, выполненной в стиле стимпанк. В подписи к публикации балерина отметила, что активно выбирает для себя наряд, поэтому на фото может демонстрироваться не окончательный вариант праздничного образа знаменитости. Также танцовщица пообещала многочисленным фолловерам, что вскоре они увидят ее избранника.Оценить пост отметками “Мне нравится” успели за непродолжительный срок более 12 тысяч пользователей. При этом возможность комментирования записей на странице Анастасии Волочковой по-прежнему ограничена, поэтому фолловеры не смогли высказать собственное мнение относительно свадебного платья звезды.