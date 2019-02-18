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НАСА и ЕКА объединяются для исторического испытания планетарной обороны

НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) совместно работают над полетами в двойную астероидную систему. Миссии DART и Hera попытаются изменить орбиту астероида Didymoon, а затем изучить его. Это позволит разработать систему защиты Земли и предотвращения крупных катастроф. Информация об этом опубликована в зарубежном издании Вig Think.


НАСА и ЕКА объединяются для исторического испытания планетарной обороны

Если астероид столкнется с Землей, то, в зависимости от его размеров, последствия для нашей планеты могут быть катастрофическими. Чтобы предотвратить такие случаи НАСА и ЕКА объединились для первого в истории испытания систем защиты Земли с миссиями, направленными на смещение астероида с курса.

Целью проекта НАСА под названием Double Asteroid Redirect Test (DART) является двойная система астероидов, состоящая из 780-метрового камня Didymos и его меньшего орбитального спутника Didymoon. План миссии состоит в том, чтобы в 2020–2021 годах запустить зонд, который со скоростью около 4 миль в секунду врежется в Didymoon к октябрю 2022 года, сдвигая его с предыдущего курса.

В рамках программы ЕКА под названием Hera, в 2023 году в космос запустят спутник, а в 2026 году он приземлится на Didymoon, чтобы изучить, что произошло после удара, и изменилась ли орбита астероида.

Двойной астероид в настоящее время не представляет опасности для Земли и был выбран экспертами ввиду маленьких размеров, а также значительной отдаленности от нашей планеты.

НАСА и ЕКА объединяются для исторического испытания планетарной обороны

По словам одного из авторов проекта Hera, в результате успешной реализации миссий ученые смогут понять, можно ли использовать такую технику для более крупных астероидов.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:51

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