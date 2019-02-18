Семь детенышей вымирающего северного гладкого кита обнаружены у берегов Флориды





По оценкам ученых, в мире осталось около 450 северных гладких китов. Для того, чтобы только лишь поддерживать нынешнюю популяцию, самкам необходимо рожать от 16 до 18 детенышей в год. Исследователи утверждают, что в последний раз киты производили потомство в 2011 году, хотя должны это делать примерно раз в четыре года.Таким образом, несмотря на то, что у одних специалистов факт обнаружения детенышей этих гигантских млекопитающих вызвал воодушевление, другие эксперты отметили, что такого количества еще не достаточно.Обычно северные гладкие киты мигрируют из глубин Атлантического океана к берегам Грузии и Флориды с декабря по март для того, чтобы родить детенышей. Однако на своем пути они могут столкнуться с большими судами или запутаться в оборудовании для ловли лобстеров и снежных крабов.