Семь детенышей вымирающего северного гладкого кита обнаружены у берегов Флориды
Этой зимой у побережья Флориды (США) было обнаружено семь детенышей северного гладкого кита, что является обнадеживающим признаком для этого вида, находящегося под угрозой исчезновения. Однако эксперты заявляют, что такое количество является еще недостаточным. Информация об этом опубликована в зарубежном издании The Guardian.
По оценкам ученых, в мире осталось около 450 северных гладких китов. Для того, чтобы только лишь поддерживать нынешнюю популяцию, самкам необходимо рожать от 16 до 18 детенышей в год. Исследователи утверждают, что в последний раз киты производили потомство в 2011 году, хотя должны это делать примерно раз в четыре года.
Таким образом, несмотря на то, что у одних специалистов факт обнаружения детенышей этих гигантских млекопитающих вызвал воодушевление, другие эксперты отметили, что такого количества еще не достаточно.
Обычно северные гладкие киты мигрируют из глубин Атлантического океана к берегам Грузии и Флориды с декабря по март для того, чтобы родить детенышей. Однако на своем пути они могут столкнуться с большими судами или запутаться в оборудовании для ловли лобстеров и снежных крабов.
По оценкам ученых, в мире осталось около 450 северных гладких китов. Для того, чтобы только лишь поддерживать нынешнюю популяцию, самкам необходимо рожать от 16 до 18 детенышей в год. Исследователи утверждают, что в последний раз киты производили потомство в 2011 году, хотя должны это делать примерно раз в четыре года.
Таким образом, несмотря на то, что у одних специалистов факт обнаружения детенышей этих гигантских млекопитающих вызвал воодушевление, другие эксперты отметили, что такого количества еще не достаточно.
Обычно северные гладкие киты мигрируют из глубин Атлантического океана к берегам Грузии и Флориды с декабря по март для того, чтобы родить детенышей. Однако на своем пути они могут столкнуться с большими судами или запутаться в оборудовании для ловли лобстеров и снежных крабов.
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:54