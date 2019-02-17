Скандально известная гимнастка Ольга Глацких снова оказалась в центре внимания





Турнир прошел накануне в Нижнем Тагиле при содействии мэра города. Бывший политический деятель Свердловской области показала художественное выступление с лентой во время программы открытия очередных российских состязаний, названных «Ты сможешь сам».Этот проект Глацких - первый после увольнения с должности главы департамента, занимающегося вопросами молодёжной политики. В турнире приняли участие 450 молодых российских спортсменок. Юрий Пинаев вместе с Ольгой Глацких и детьми по завершению мероприятия станцевал под композицию, которая носит название «Ай, будет круто».