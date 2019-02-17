АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Битва флагманов: Эксперты сравнили Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Скандально известная гимнастка Ольга Глацких снова оказалась в центре внимания

Гимнастка Ольга Глацких, ставшая популярной благодаря своим высказываниям, опять привлекла внимание общества. В этот раз спортсменка выступила в рамках детского турнира, посвященного художественной гимнастике.
Скандально известная гимнастка Ольга Глацких снова оказалась в центре внимания

Турнир прошел накануне в Нижнем Тагиле при содействии мэра города. Бывший политический деятель Свердловской области показала художественное выступление с лентой во время программы открытия очередных российских состязаний, названных «Ты сможешь сам».

Этот проект Глацких - первый после увольнения с должности главы департамента, занимающегося вопросами молодёжной политики. В турнире приняли участие 450 молодых российских спортсменок. Юрий Пинаев вместе с Ольгой Глацких и детьми по завершению мероприятия станцевал под композицию, которая носит название «Ай, будет круто».



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nintendo может переоборудовать консоль
Скандально известная гимнастка Ольга
Эксперты назвали 5 способствующих
В Metro: Exodus нашли отсылку к
Создана полноценная Wikipedia для Apple
Учёные назвали 8 распространенных среди
Аркадия Укупника в молодости чуть не
Учёные: Сахар увеличивает вероятность
30 лет назад Филиппа Киркорова путали с
Составлен ТОП-3 немецких премиальных
В Австралии найдены гигантские следы
Максим Галкин обсудил с наследницей
О торговых возможностях системы «Портал
Роза Сябитова недоумевает, почему
Медики рассказали о целебных свойствах
NASA: На Землю летит 85-метровый
Компания Canon работает над
Бари Алибасов разделил многомиллионное
NASA: Конец Вселенной наступит из-за
Эксперты назвали 5 лучших автомобилей с
Сергей Шнуров посвятил стих избившему
NASA создаст зонд для изучения истории
Эксперты составили ТОП-5 самых
Евгений Белоусов и Наталья Ветлицкая
В Пензенской области мужчина забил
Курт Волкер рассказал о взятой Россией
В Калининграде Toyota наехала на зебре
Медики рассказали о 7 признаках лейкоза
В Удмуртии разыскивают 14-летнего
Аллу Пугачеву могут допросить в суде по
Просмотреть все новости