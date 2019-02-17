Эксперты назвали 5 способствующих незаметному набору веса продуктов





Прежде всего, стоит выделить «здоровые» соки в пакете из-за наличия консервантов и определенного количества вредных веществ. Хорошей альтернативой им станет обычная чистая вода с лимоном. Сухие завтраки «фитнес» обладают лишь здоровым названием, а вот внутри содержится большое количество сахара. Лучше всего заменить их овсяными хлопьями с мёдом и фруктами. Питьевые и обычные йогурты тоже вызывают набор веса, поэтому лучше самому сделать натуральный «чистый» йогурт без каких-либо добавок.Кофе 3 в 1 вреден из-за большого наличия сахара только в одном стакане. В заключение стоит отметить диетические сосиски, которые тоже содержат большое количество трансжиров. В данном случае лучше потратить немного больше времени на правильное приготовление куриного филе.