АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Битва флагманов: Эксперты сравнили Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Эксперты назвали 5 способствующих незаметному набору веса продуктов

Даже придерживаясь строгой диеты и ведя активный образ жизни, человек может употребить продукты, которые будут влиять на набор веса. Эксперты решили выделить пятерку самых популярных из них.
Эксперты назвали 5 способствующих незаметному набору веса продуктов

Прежде всего, стоит выделить «здоровые» соки в пакете из-за наличия консервантов и определенного количества вредных веществ. Хорошей альтернативой им станет обычная чистая вода с лимоном. Сухие завтраки «фитнес» обладают лишь здоровым названием, а вот внутри содержится большое количество сахара. Лучше всего заменить их овсяными хлопьями с мёдом и фруктами. Питьевые и обычные йогурты тоже вызывают набор веса, поэтому лучше самому сделать натуральный «чистый» йогурт без каких-либо добавок.

Кофе 3 в 1 вреден из-за большого наличия сахара только в одном стакане. В заключение стоит отметить диетические сосиски, которые тоже содержат большое количество трансжиров. В данном случае лучше потратить немного больше времени на правильное приготовление куриного филе.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 21:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nintendo может переоборудовать консоль
Скандально известная гимнастка Ольга
Эксперты назвали 5 способствующих
В Metro: Exodus нашли отсылку к
Создана полноценная Wikipedia для Apple
Учёные назвали 8 распространенных среди
Аркадия Укупника в молодости чуть не
Учёные: Сахар увеличивает вероятность
30 лет назад Филиппа Киркорова путали с
Составлен ТОП-3 немецких премиальных
В Австралии найдены гигантские следы
Максим Галкин обсудил с наследницей
О торговых возможностях системы «Портал
Роза Сябитова недоумевает, почему
Медики рассказали о целебных свойствах
NASA: На Землю летит 85-метровый
Компания Canon работает над
Бари Алибасов разделил многомиллионное
NASA: Конец Вселенной наступит из-за
Эксперты назвали 5 лучших автомобилей с
Сергей Шнуров посвятил стих избившему
NASA создаст зонд для изучения истории
Эксперты составили ТОП-5 самых
Евгений Белоусов и Наталья Ветлицкая
В Пензенской области мужчина забил
Курт Волкер рассказал о взятой Россией
В Калининграде Toyota наехала на зебре
Медики рассказали о 7 признаках лейкоза
В Удмуртии разыскивают 14-летнего
Аллу Пугачеву могут допросить в суде по
Просмотреть все новости