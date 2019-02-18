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Австралийский биолог оценил мутантов в Metro 2033: Exodus

По мнению австралийского биолога, выдуманные разработчиками игры Metro Exodus существа, в реальном мире не существовали бы. После оценки всех существ, появившихся на территории России после конца света, специалист сделал вывод, что всё человечество быстро деградирует за пределами социального и ментального плана.
Австралийский биолог оценил мутантов в Metro 2033: Exodus

Более того, существует вероятность, что весь налёт цивилизации исчезнет буквально в течение нескольких десятилетий. Ученый считает, что появление мутантов в реальности вполне может быть: даже в сегодняшние дни по больницам ходят люди, страдающие от генетических отклонений, только их не называют «мутантами», отметил биолог.

Главной ошибкой компьютерных игр или книг в данном случае является неверное понимание процесса эволюций, ведь изменение генома возможно и без излучения, подытожил эксперт.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:41

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