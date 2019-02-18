Австралийский биолог оценил мутантов в Metro 2033: Exodus





Более того, существует вероятность, что весь налёт цивилизации исчезнет буквально в течение нескольких десятилетий. Ученый считает, что появление мутантов в реальности вполне может быть: даже в сегодняшние дни по больницам ходят люди, страдающие от генетических отклонений, только их не называют «мутантами», отметил биолог.Главной ошибкой компьютерных игр или книг в данном случае является неверное понимание процесса эволюций, ведь изменение генома возможно и без излучения, подытожил эксперт.