Австралийский биолог оценил мутантов в Metro 2033: Exodus
По мнению австралийского биолога, выдуманные разработчиками игры Metro Exodus существа, в реальном мире не существовали бы. После оценки всех существ, появившихся на территории России после конца света, специалист сделал вывод, что всё человечество быстро деградирует за пределами социального и ментального плана.
Более того, существует вероятность, что весь налёт цивилизации исчезнет буквально в течение нескольких десятилетий. Ученый считает, что появление мутантов в реальности вполне может быть: даже в сегодняшние дни по больницам ходят люди, страдающие от генетических отклонений, только их не называют «мутантами», отметил биолог.
Главной ошибкой компьютерных игр или книг в данном случае является неверное понимание процесса эволюций, ведь изменение генома возможно и без излучения, подытожил эксперт.
Более того, существует вероятность, что весь налёт цивилизации исчезнет буквально в течение нескольких десятилетий. Ученый считает, что появление мутантов в реальности вполне может быть: даже в сегодняшние дни по больницам ходят люди, страдающие от генетических отклонений, только их не называют «мутантами», отметил биолог.
Главной ошибкой компьютерных игр или книг в данном случае является неверное понимание процесса эволюций, ведь изменение генома возможно и без излучения, подытожил эксперт.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:41