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Создана полноценная Wikipedia для Apple Watch под названием MiniWiki

Уилл Бишоп, который является известным разработчиком создал специальное полноценное приложение Wikipedia для носимого устройства Apple Watch. Оно получило название MiniWiki.
Создана полноценная Wikipedia для Apple Watch под названием MiniWiki

В функции программы входит возможность производить чтение в период автономного режима, а также делать закладки. Пользуясь новинкой, вводить названия поисковых статей можно с помощью голосовых команд или клавиатуры Apple Watch Scribble. Можно производить перекрестный поиск определенной темы. Эксперты отмечают пункт меню под названием «Рядом». Благодаря данной функции MiniWiki определяет место расположения пользователя и показывает материалы, связанные с окружающей местностью.

Производитель говорит о том, что свою разработку он создал с нуля. Это было сделано для того, чтобы программа могла соответствовать размеру дисплея гаджета и плавной работы интерфейса.

MiniWiki можно скачать бесплатно. Интересным является тот факт, что Уилл Бишоп встроил в программу «покупки-чаевые», которые эксперты назвали благодарностью за разработку.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:22

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