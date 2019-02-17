Создана полноценная Wikipedia для Apple Watch под названием MiniWiki





В функции программы входит возможность производить чтение в период автономного режима, а также делать закладки. Пользуясь новинкой, вводить названия поисковых статей можно с помощью голосовых команд или клавиатуры Apple Watch Scribble. Можно производить перекрестный поиск определенной темы. Эксперты отмечают пункт меню под названием «Рядом». Благодаря данной функции MiniWiki определяет место расположения пользователя и показывает материалы, связанные с окружающей местностью.Производитель говорит о том, что свою разработку он создал с нуля. Это было сделано для того, чтобы программа могла соответствовать размеру дисплея гаджета и плавной работы интерфейса.MiniWiki можно скачать бесплатно. Интересным является тот факт, что Уилл Бишоп встроил в программу «покупки-чаевые», которые эксперты назвали благодарностью за разработку.