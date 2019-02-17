Учёные назвали 8 распространенных среди молодых людей видов рака





Учёные наблюдали за подопытными в течение 20 лет. При этом было выяснено, что число больных, имеющих определённый тип рака, к 49 годам увеличилось. Болезни в основном были связаны с ожирением. Речь идёт о миеломе, образованиях, «атаковавших» поджелудочную железу, жёлчный пузырь, почки, матку, эндометрию, кишечник. Согласно предположениям, проблема усугубляется тем, что люди ведут малоподвижный образ жизни, а также любят употреблять в больших количествах фастфуд.Учеными у молодежи был выявлен рак ЖКТ, а также лейкоз, не зависящие от лишнего веса. Согласно предположениям специалистов, данные заболевания развиваются вследствие увеличения количества аутоиммунных болезней, частого применения антибиотиков, канцерогенов, а также плохой экологии.