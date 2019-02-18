АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семь детенышей вымирающего северного гладкого кита обнаружены у берегов Флориды
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Эксперты рассказали, какие родинки считаются опасными

Эксперты из области медицины рассказали потребительской аудитории, какие родинки считаются опасными. Ученые напоминают, что необходимо обязательно периодически осматривать свое тело на предмет изменений пигментных пятен.
Эксперты рассказали, какие родинки считаются опасными

По словам специалистов, только врач способен точно установить, какое пигментное образование может нести угрозу для здоровья человека. Несмотря на это, существуют симптомы, появление которых способен заметить каждый. Ученые говорят о том, что меланома – это болезнь молодых людей. Чаще всего она фиксируется в возрастной категории от 15 до 50 лет.

Эксперты предупреждают о том, что родинки, появившиеся в период жизни до двух лет, практически никогда не несут угрозы. Однако те пятна, которые приобретаются человеком с возрастом, склонны к проявлению меланомы.

Ученые обращают внимание, что обязательно нужно следить за динамикой роста приобретенной родинки. Еще одним поводом обратиться к специалистам является асимметрическая форма пигментного образования, а также его цвет.

Однотонная родинка – это нормальное явление, но появление в ней нескольких цветов должно насторожить владельца. Обратить внимание нужно на края пятна, у безопасной родинки они должны быть четкими.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Шумакова рассказала поклонникам,
Анастасия Волочкова выбирает свадебное
Ученые: Йога полезна при артрите
Семь детенышей вымирающего северного
НАСА и ЕКА объединяются для
В США законодательно защитят
Эксперты рассказали, какие родинки
BlackBerry и Alcatel готовят сразу 5
Составлен список авто, выпуск которых
Эдита Пьеха показала в Instagram
Австралийский биолог оценил мутантов в
Учёные: Способность отжиматься много
Планшет TH10GM2 от ECS получит ОС
Наташа Королева и Сергей Глушко сходили
Эксперты назвали привычки, убивающие
Дана Борисова отправила дочь на
Американский физик заявил о возможном
Дочь Татьяны Навки попала в ДТП в
Nintendo может переоборудовать консоль
Скандально известная гимнастка Ольга
Эксперты назвали 5 способствующих
В Metro: Exodus нашли отсылку к
Создана полноценная Wikipedia для Apple
Учёные назвали 8 распространенных среди
Аркадия Укупника в молодости чуть не
Учёные: Сахар увеличивает вероятность
30 лет назад Филиппа Киркорова путали с
Составлен ТОП-3 немецких премиальных
В Австралии найдены гигантские следы
Максим Галкин обсудил с наследницей
Просмотреть все новости