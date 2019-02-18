Эксперты рассказали, какие родинки считаются опасными
Эксперты из области медицины рассказали потребительской аудитории, какие родинки считаются опасными. Ученые напоминают, что необходимо обязательно периодически осматривать свое тело на предмет изменений пигментных пятен.
По словам специалистов, только врач способен точно установить, какое пигментное образование может нести угрозу для здоровья человека. Несмотря на это, существуют симптомы, появление которых способен заметить каждый. Ученые говорят о том, что меланома – это болезнь молодых людей. Чаще всего она фиксируется в возрастной категории от 15 до 50 лет.
Эксперты предупреждают о том, что родинки, появившиеся в период жизни до двух лет, практически никогда не несут угрозы. Однако те пятна, которые приобретаются человеком с возрастом, склонны к проявлению меланомы.
Ученые обращают внимание, что обязательно нужно следить за динамикой роста приобретенной родинки. Еще одним поводом обратиться к специалистам является асимметрическая форма пигментного образования, а также его цвет.
Однотонная родинка – это нормальное явление, но появление в ней нескольких цветов должно насторожить владельца. Обратить внимание нужно на края пятна, у безопасной родинки они должны быть четкими.
По словам специалистов, только врач способен точно установить, какое пигментное образование может нести угрозу для здоровья человека. Несмотря на это, существуют симптомы, появление которых способен заметить каждый. Ученые говорят о том, что меланома – это болезнь молодых людей. Чаще всего она фиксируется в возрастной категории от 15 до 50 лет.
Эксперты предупреждают о том, что родинки, появившиеся в период жизни до двух лет, практически никогда не несут угрозы. Однако те пятна, которые приобретаются человеком с возрастом, склонны к проявлению меланомы.
Ученые обращают внимание, что обязательно нужно следить за динамикой роста приобретенной родинки. Еще одним поводом обратиться к специалистам является асимметрическая форма пигментного образования, а также его цвет.
Однотонная родинка – это нормальное явление, но появление в ней нескольких цветов должно насторожить владельца. Обратить внимание нужно на края пятна, у безопасной родинки они должны быть четкими.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:41