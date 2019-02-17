Учёные: Сахар увеличивает вероятность появления рака





Грызунов во время исследования разделили на группы. Одну из них кормили сахаром, объёмы которого сопоставимы с потреблением этого продукта в западных государствах. Другую группу держали на крахмальной диете. Через время у грызунов, в рационе которых имелся сладкий продукт, было зафиксировано повышение в крови уровня глюкозы. Это способствовало увеличению скорости роста злокачественной опухоли. Специалисты в рамках эксперимента смогли выяснить, что высокофруктозный кукурузный сироп, который производители добавляют в кондитерские изделия, сок, желе, различную выпечку, приводит к возникновению метастаз в легких мышей.Медики советуют ограничивать себя в потреблении сладостей для снижения риска развития сердечных заболеваний, ожирения, диабета, онкологии. В данном случае в рацион лучше добавить больше фруктов. При этом сахар можно заменить на мёд, который насыщен полезными микроэлементами.