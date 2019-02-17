Учёные: Сахар увеличивает вероятность появления рака
Специалисты американского онкологического центра заявили, что сахар увеличивает вероятность появления рака. Учёные проводили эксперименты на мышах, которые показали ускорение в их организме развития опухоли вследствие употребления данного сладкого продукта.
Грызунов во время исследования разделили на группы. Одну из них кормили сахаром, объёмы которого сопоставимы с потреблением этого продукта в западных государствах. Другую группу держали на крахмальной диете. Через время у грызунов, в рационе которых имелся сладкий продукт, было зафиксировано повышение в крови уровня глюкозы. Это способствовало увеличению скорости роста злокачественной опухоли. Специалисты в рамках эксперимента смогли выяснить, что высокофруктозный кукурузный сироп, который производители добавляют в кондитерские изделия, сок, желе, различную выпечку, приводит к возникновению метастаз в легких мышей.
Медики советуют ограничивать себя в потреблении сладостей для снижения риска развития сердечных заболеваний, ожирения, диабета, онкологии. В данном случае в рацион лучше добавить больше фруктов. При этом сахар можно заменить на мёд, который насыщен полезными микроэлементами.
Грызунов во время исследования разделили на группы. Одну из них кормили сахаром, объёмы которого сопоставимы с потреблением этого продукта в западных государствах. Другую группу держали на крахмальной диете. Через время у грызунов, в рационе которых имелся сладкий продукт, было зафиксировано повышение в крови уровня глюкозы. Это способствовало увеличению скорости роста злокачественной опухоли. Специалисты в рамках эксперимента смогли выяснить, что высокофруктозный кукурузный сироп, который производители добавляют в кондитерские изделия, сок, желе, различную выпечку, приводит к возникновению метастаз в легких мышей.
Медики советуют ограничивать себя в потреблении сладостей для снижения риска развития сердечных заболеваний, ожирения, диабета, онкологии. В данном случае в рацион лучше добавить больше фруктов. При этом сахар можно заменить на мёд, который насыщен полезными микроэлементами.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:57