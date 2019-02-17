АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Битва флагманов: Эксперты сравнили Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Учёные: Сахар увеличивает вероятность появления рака

Специалисты американского онкологического центра заявили, что сахар увеличивает вероятность появления рака. Учёные проводили эксперименты на мышах, которые показали ускорение в их организме развития опухоли вследствие употребления данного сладкого продукта.
Учёные: Сахар увеличивает вероятность появления рака

Грызунов во время исследования разделили на группы. Одну из них кормили сахаром, объёмы которого сопоставимы с потреблением этого продукта в западных государствах. Другую группу держали на крахмальной диете. Через время у грызунов, в рационе которых имелся сладкий продукт, было зафиксировано повышение в крови уровня глюкозы. Это способствовало увеличению скорости роста злокачественной опухоли. Специалисты в рамках эксперимента смогли выяснить, что высокофруктозный кукурузный сироп, который производители добавляют в кондитерские изделия, сок, желе, различную выпечку, приводит к возникновению метастаз в легких мышей.

Медики советуют ограничивать себя в потреблении сладостей для снижения риска развития сердечных заболеваний, ожирения, диабета, онкологии. В данном случае в рацион лучше добавить больше фруктов. При этом сахар можно заменить на мёд, который насыщен полезными микроэлементами.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали 5 способствующих
В Metro: Exodus нашли отсылку к
Создана полноценная Wikipedia для Apple
Учёные назвали 8 распространенных среди
Аркадия Укупника в молодости чуть не
Учёные: Сахар увеличивает вероятность
30 лет назад Филиппа Киркорова путали с
Составлен ТОП-3 немецких премиальных
В Австралии найдены гигантские следы
Максим Галкин обсудил с наследницей
О торговых возможностях системы «Портал
Роза Сябитова недоумевает, почему
Медики рассказали о целебных свойствах
NASA: На Землю летит 85-метровый
Компания Canon работает над
Бари Алибасов разделил многомиллионное
NASA: Конец Вселенной наступит из-за
Эксперты назвали 5 лучших автомобилей с
Сергей Шнуров посвятил стих избившему
NASA создаст зонд для изучения истории
Эксперты составили ТОП-5 самых
Евгений Белоусов и Наталья Ветлицкая
В Пензенской области мужчина забил
Курт Волкер рассказал о взятой Россией
В Калининграде Toyota наехала на зебре
Медики рассказали о 7 признаках лейкоза
В Удмуртии разыскивают 14-летнего
Аллу Пугачеву могут допросить в суде по
В Москве в ходе массовой драки погибли
В Сургуте иномарка сбила 9-летнего
Просмотреть все новости