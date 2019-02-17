О торговых возможностях системы «Портал поставщиков» для малого бизнеса рассказал Геннадий Дёгтев на сочинском инвестфоруме
Возможность предложить свои товары и услуги в глобальных масштабах, при этом заключая контракты в более экономичном по времени режиме и на принципах прозрачности появилась у малого бизнеса любого региона.
По словам Геннадия Дёгтева, главы Департамента столицы по конкурентной политике, представившего на РИФ-2019 в Сочи «Портал поставщиков», оценили потенциал ресурса уже 27 регионов. В скором времени полноценным участником станет Севастополь, в целом же на портале зарегистрировано более 130 тысяч компаний. «Москва готова делиться опытом и технологическими решениями по цифровизации закупок малого объема», - отметил Дёгтев во время работы Российского сочинского инвестфорума. Интеграция и помощь в освоении новых форм закупок и торгов малого объема для субъектов РФ производится на безвозмездной основе. Представители 22-х регионов России заявили, что тоже заинтересованы в участии в «Портале поставщиков», представленного столицей, сообщает «Национальная служба новостей».
По словам Геннадия Дёгтева, главы Департамента столицы по конкурентной политике, представившего на РИФ-2019 в Сочи «Портал поставщиков», оценили потенциал ресурса уже 27 регионов. В скором времени полноценным участником станет Севастополь, в целом же на портале зарегистрировано более 130 тысяч компаний. «Москва готова делиться опытом и технологическими решениями по цифровизации закупок малого объема», - отметил Дёгтев во время работы Российского сочинского инвестфорума. Интеграция и помощь в освоении новых форм закупок и торгов малого объема для субъектов РФ производится на безвозмездной основе. Представители 22-х регионов России заявили, что тоже заинтересованы в участии в «Портале поставщиков», представленного столицей, сообщает «Национальная служба новостей».
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 20:26