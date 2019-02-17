АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Битва флагманов: Эксперты сравнили Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

О торговых возможностях системы «Портал поставщиков» для малого бизнеса рассказал Геннадий Дёгтев на сочинском инвестфоруме

Возможность предложить свои товары и услуги в глобальных масштабах, при этом заключая контракты в более экономичном по времени режиме и на принципах прозрачности появилась у малого бизнеса любого региона.
О торговых возможностях системы «Портал поставщиков» для малого бизнеса рассказал Геннадий Дёгтев на сочинском инвестфоруме

По словам Геннадия Дёгтева, главы Департамента столицы по конкурентной политике, представившего на РИФ-2019 в Сочи «Портал поставщиков», оценили потенциал ресурса уже 27 регионов. В скором времени полноценным участником станет Севастополь, в целом же на портале зарегистрировано более 130 тысяч компаний. «Москва готова делиться опытом и технологическими решениями по цифровизации закупок малого объема», - отметил Дёгтев во время работы Российского сочинского инвестфорума. Интеграция и помощь в освоении новых форм закупок и торгов малого объема для субъектов РФ производится на безвозмездной основе. Представители 22-х регионов России заявили, что тоже заинтересованы в участии в «Портале поставщиков», представленного столицей, сообщает «Национальная служба новостей».



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 20:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали 5 способствующих
В Metro: Exodus нашли отсылку к
Создана полноценная Wikipedia для Apple
Учёные назвали 8 распространенных среди
Аркадия Укупника в молодости чуть не
Учёные: Сахар увеличивает вероятность
30 лет назад Филиппа Киркорова путали с
Составлен ТОП-3 немецких премиальных
В Австралии найдены гигантские следы
Максим Галкин обсудил с наследницей
О торговых возможностях системы «Портал
Роза Сябитова недоумевает, почему
Медики рассказали о целебных свойствах
NASA: На Землю летит 85-метровый
Компания Canon работает над
Бари Алибасов разделил многомиллионное
NASA: Конец Вселенной наступит из-за
Эксперты назвали 5 лучших автомобилей с
Сергей Шнуров посвятил стих избившему
NASA создаст зонд для изучения истории
Эксперты составили ТОП-5 самых
Евгений Белоусов и Наталья Ветлицкая
В Пензенской области мужчина забил
Курт Волкер рассказал о взятой Россией
В Калининграде Toyota наехала на зебре
Медики рассказали о 7 признаках лейкоза
В Удмуртии разыскивают 14-летнего
Аллу Пугачеву могут допросить в суде по
В Москве в ходе массовой драки погибли
В Сургуте иномарка сбила 9-летнего
Просмотреть все новости