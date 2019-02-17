Максим Галкин обсудил с наследницей Лизой наступление весны

Максим Галкин и его знаменитая супруга Алла Пугачева всегда делятся новостями из своей семейной жизни с подписчиками в соцсетях. Звездная пара не перестает выкладывать новые домашние фото и видео. Большую часть всех публикуемых постов родители посвящают своим пятилетним близнецам.Галкин недавно снял видео, в котором спрашивает дочку о сходстве нынешнего потепления с настоящей весной. Однако наследница шоумена сообщила отцу о том, что не замечает сходства, а чтобы он не расстраивался, подарила папе елочною веточку.Искренность главной героини видеоролика привела в умиление всех фанатов малышки. Подписчики оставили массу позитивных комментариев, в которых не перестают восхищаться Лизой Галкиной.