Медики рассказали о целебных свойствах мёда





Медики заявляют, что мед улучшает усваивание организмом человека его полезных свойств непосредственно в ночное время. Данный продукт содержит гликоген, а также триптофан, расслабляющие организм, а также оказывающие положительное воздействие на качество сна. Мед способствует снижению кровяного давления, так как содержит антиоксидантные соединения. Ложка этого продукта поддерживает давление, уменьшая риск появления сердечно-сосудистых болезней.Благодаря влиянию мёда, человеческий организм сокращает в крови тип жиров триглицеридов, улучшая метаболизм, укрепляя иммунную систему. Продукт помогает в лечении кашля. Благодаря полифенолу снижается риск появления депрессии, замедляется процесс старания.