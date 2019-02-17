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Медики рассказали о целебных свойствах мёда

Медицинские специалисты рассказали о целебных свойствах мёда. По словам экспертов, данный продукт помогает в борьбе с простудными болезнями, и обладает некоторыми уникальными качествами.
Медики рассказали о целебных свойствах мёда

Медики заявляют, что мед улучшает усваивание организмом человека его полезных свойств непосредственно в ночное время. Данный продукт содержит гликоген, а также триптофан, расслабляющие организм, а также оказывающие положительное воздействие на качество сна. Мед способствует снижению кровяного давления, так как содержит антиоксидантные соединения. Ложка этого продукта поддерживает давление, уменьшая риск появления сердечно-сосудистых болезней.

Благодаря влиянию мёда, человеческий организм сокращает в крови тип жиров триглицеридов, улучшая метаболизм, укрепляя иммунную систему. Продукт помогает в лечении кашля. Благодаря полифенолу снижается риск появления депрессии, замедляется процесс старания.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:13

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