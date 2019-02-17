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Составлен ТОП-3 немецких премиальных внедорожников стоимостью 1,5 млн рублей

Эксперты провели изучение потребительского рынка немецких внедорожников, в результате чего составили ТОП-3 автомобилей стоимостью 1,5 миллиона рулей. Лидерскую позицию в рейтинге занял Mercedes M-Class.
Составлен ТОП-3 немецких премиальных внедорожников стоимостью 1,5 млн рублей

Автомобиль Mercedes W164 2011 года выпуска реализовывается с ценником в 1 миллион 290 тысяч рублей. Его пробег составляет 113 640 километров. Внешний вид поддержанного паркетника удовлетворительный, а вот салон имеет некоторые потертости.

Второе место списка досталось транспортному средству модели Touareg от марки Volkswagen. Оно сошло с конвейера в 2011 году. Данный автомобиль накрутил 141 714 километров пробега, а его стоимость составляет 1 миллион 315 тысяч рублей. Одним из минусов является необходимость замены поршневой группы. Также состояние салона достаточно изношенное. Эксперты выделяют заметные изъяны на обивке сидений и рукоятки кулисы переключения передач.

На последней ступени составленного экспертами ТОПа-3 расположился кроссовер Audi Q7, который увидел свет в 2013 году. Автомобиль проехал больше 203 тысяч километров. Новому владельцу предлагают отдать 1 миллион 480 тысяч рублей. Авторы рейтинга отмечают, что транспортное средство практически в идеальном состоянии.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:43

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