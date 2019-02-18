Мария Шумакова рассказала поклонникам, как смогла похудеть

По словам кинозвезды, она склонна к полноте. Знаменитость отметила, что у нее постоянно есть мотивация заниматься своей фигурой, при этом правильно питаться. Мария иногда позволяет себе вкусно поесть, однако это оборачивается для нее лишним весом.Шумакова назвала три метода избавления от лишних килограмм, а именно йога, голодание и медитация. Пост актрисы за сутки собрал свыше 16 тысяч одобрительных лайков и 110 комментариев. Поклонники стали хвалить свою любимицу, заявляя, что она просто молодец.