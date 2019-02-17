В Австралии найдены гигантские следы динозавров





Как оказалось, следы принадлежали Зауроподам, проживавшим на планете 285 миллионов лет назад: их вес превышал 100 тонн, а длина – 40 метров. Впрочем, у данной особи размеры были не такие большие: рост – 18 метров, а вес – чуть больше 29 тонн. В этом районе удалось обнаружить и следы нескольких небольших травоядных динозавров, а это стоит считать очень редким событием.Из-за приемлемой сохранности, исследователи детально изучат строение тела и жизнь древнейших животных. По словам главы города Винтона Гэвина Бэскетта, следы могли бы затеряться уже через пару столетий, поэтому их находку можно считать сенсационной.