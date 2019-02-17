В Австралии найдены гигантские следы динозавров
Австралийские палеонтологи нашли большие следы динозавров, которые сохранились в неплохом состоянии. Примечательно, что их не размыло даже мощное наводнение, которое недавно было зафиксировано в штате Квинсленд.
Как оказалось, следы принадлежали Зауроподам, проживавшим на планете 285 миллионов лет назад: их вес превышал 100 тонн, а длина – 40 метров. Впрочем, у данной особи размеры были не такие большие: рост – 18 метров, а вес – чуть больше 29 тонн. В этом районе удалось обнаружить и следы нескольких небольших травоядных динозавров, а это стоит считать очень редким событием.
Из-за приемлемой сохранности, исследователи детально изучат строение тела и жизнь древнейших животных. По словам главы города Винтона Гэвина Бэскетта, следы могли бы затеряться уже через пару столетий, поэтому их находку можно считать сенсационной.
Как оказалось, следы принадлежали Зауроподам, проживавшим на планете 285 миллионов лет назад: их вес превышал 100 тонн, а длина – 40 метров. Впрочем, у данной особи размеры были не такие большие: рост – 18 метров, а вес – чуть больше 29 тонн. В этом районе удалось обнаружить и следы нескольких небольших травоядных динозавров, а это стоит считать очень редким событием.
Из-за приемлемой сохранности, исследователи детально изучат строение тела и жизнь древнейших животных. По словам главы города Винтона Гэвина Бэскетта, следы могли бы затеряться уже через пару столетий, поэтому их находку можно считать сенсационной.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:29