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Роза Сябитова недоумевает, почему девушки в 20 лет выглядят на 30

Российская телеведущая Роза Сябитова высказала свое недоумение, которое вызвал у нее внешний вид большинства героинь известного телепроекта «Давай поженимся». В своем микроблоге социальной сети Instagram знаменитость задается вопросом, почему девушки в 20 лет выглядят на 30.
Роза Сябитова недоумевает, почему девушки в 20 лет выглядят на 30

Подписывая пост в Сети, телесваха сообщила, что не понимает современных представительниц прекрасного пола. Она рассказала, что во времена ее молодости не было специальных заведений, где предоставляли услуги по уходу за кожей лица, а косметические средства не баловали изобилием или разнообразием. Несмотря на это, современницы Сябитовой всегда выглядели очень хорошо. Знаменитость поделилась рецептами масок, которые применяла в юношеские годы.

Фолловеры Розы Сябитовой разделились на две группы. Одни поддержали высказывания теледивы, которая говорит о нежелании молодежи ухаживать за своим внешним видом. Другие прокомментировали слова кумира обвинениями в некорректных высказываниях. Они подчеркнули: многие жительницы провинций не могут позволить себе походы в модные SPA-салоны.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:15

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