Роза Сябитова недоумевает, почему девушки в 20 лет выглядят на 30

Подписывая пост в Сети, телесваха сообщила, что не понимает современных представительниц прекрасного пола. Она рассказала, что во времена ее молодости не было специальных заведений, где предоставляли услуги по уходу за кожей лица, а косметические средства не баловали изобилием или разнообразием. Несмотря на это, современницы Сябитовой всегда выглядели очень хорошо. Знаменитость поделилась рецептами масок, которые применяла в юношеские годы.Фолловеры Розы Сябитовой разделились на две группы. Одни поддержали высказывания теледивы, которая говорит о нежелании молодежи ухаживать за своим внешним видом. Другие прокомментировали слова кумира обвинениями в некорректных высказываниях. Они подчеркнули: многие жительницы провинций не могут позволить себе походы в модные SPA-салоны.