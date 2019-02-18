Дана Борисова отправила дочь на перевоспитание к отцу

Дана Борисова рассказала, что в последнее время они с Полиной не очень ладят, а не так давно между ними случилась драка. В своем блоге Instagram она писала, что во время съемок передачи «Прямой эфир» ее дочь за кулисами выражалась нецензурно. Также подросток категорически не принимает отношения своей знаменитой мамы с мужчинами.Из-за накала в отношениях Дана Борисова решила отправить трудного ребенка на перевоспитание к ее отцу, у которого не так давно в зале суда с трудом отвоевала право на полноценную опеку. Также артистка надеется, что Аксенов поддержит ее финансово, поскольку 15 000 рублей алиментов знаменитости не хватает на содержание Полины.