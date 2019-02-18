АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Битва флагманов: Эксперты сравнили Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs Max и Samsung Galaxy Note 9
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Дана Борисова отправила дочь на перевоспитание к отцу

Известная телеведущая Дана Борисова в одном из своих интервью призналась, что во взаимоотношениях с дочерью Полиной у них начались проблемы. Теперь теледива намерена отправить наследницу к отцу Максиму Аксенову.
Дана Борисова отправила дочь на перевоспитание к отцу

Дана Борисова рассказала, что в последнее время они с Полиной не очень ладят, а не так давно между ними случилась драка. В своем блоге Instagram она писала, что во время съемок передачи «Прямой эфир» ее дочь за кулисами выражалась нецензурно. Также подросток категорически не принимает отношения своей знаменитой мамы с мужчинами.

Из-за накала в отношениях Дана Борисова решила отправить трудного ребенка на перевоспитание к ее отцу, у которого не так давно в зале суда с трудом отвоевала право на полноценную опеку. Также артистка надеется, что Аксенов поддержит ее финансово, поскольку 15 000 рублей алиментов знаменитости не хватает на содержание Полины.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали привычки, убивающие
Дана Борисова отправила дочь на
Американский физик заявил о возможном
Дочь Татьяны Навки попала в ДТП в
Nintendo может переоборудовать консоль
Скандально известная гимнастка Ольга
Эксперты назвали 5 способствующих
В Metro: Exodus нашли отсылку к
Создана полноценная Wikipedia для Apple
Учёные назвали 8 распространенных среди
Аркадия Укупника в молодости чуть не
Учёные: Сахар увеличивает вероятность
30 лет назад Филиппа Киркорова путали с
Составлен ТОП-3 немецких премиальных
В Австралии найдены гигантские следы
Максим Галкин обсудил с наследницей
О торговых возможностях системы «Портал
Роза Сябитова недоумевает, почему
Медики рассказали о целебных свойствах
NASA: На Землю летит 85-метровый
Компания Canon работает над
Бари Алибасов разделил многомиллионное
NASA: Конец Вселенной наступит из-за
Эксперты назвали 5 лучших автомобилей с
Сергей Шнуров посвятил стих избившему
NASA создаст зонд для изучения истории
Эксперты составили ТОП-5 самых
Евгений Белоусов и Наталья Ветлицкая
В Пензенской области мужчина забил
Курт Волкер рассказал о взятой Россией
Просмотреть все новости