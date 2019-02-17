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Бари Алибасов разделил многомиллионное наследство между сыном и участниками группы "На-На"

Бари Алибасов признался, между кем разделил своё многомиллионное наследство. Оказалось, что наибольшая ценность — квартира ценой в 130 миллионов рублей, достанется его сыну Бари.
Бари Алибасов разделил многомиллионное наследство между сыном и участниками группы "На-На"

Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов, как выяснилось, ещё несколько лет назад составил завещание, считая, что о распределении наследства стоит позаботиться заблаговременно. Тогда он сильно травмировал спину, а по прогнозам врачей жить ему оставалось не более 2 лет. Признаться, как же он распорядился многомиллионным имуществом, основатель «На-На» решил совершенно недавно. Его интервью появилось на страницах издания «СтарХит».

Совершенно неожиданно для общественности Бари Алибасов заявил, что квартиру стоимостью в 130 миллионов рублей оставляет сыну Бари, а всё нажитое, связанное с музыкальной деятельностью перейдёт во владение Вячеслава Жеребкина и Владимира Политова из «На-На». Многих удивил тот факт, что музыкант ни словом не обмолвился о своей законной супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной, ведь живут они сейчас душа в душу.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:33

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