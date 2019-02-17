NASA: Конец Вселенной наступит из-за воздействия темной энергии





Ученый поясняет, что темной энергией называют неизученную субстанцию, находящуюся в глубоком космосе. Она создала ключевое событие, которое привело к Большому взрыву. Изучив состав и жизненный цикл бинарных звезд, Таллер сообщил, что воздействие темной энергии заставляет Вселенную расширяться.Эксперт отметил: ученым неизвестно будущее Вселенной касательно ее расширения. Исследования показали, что оно ускоряется. Предполагается, что темная энергия становится все сильнее. На сегодняшний день нет возможности дать окончательный ответ по поводу дальнейшего развития событий. Ученые не могут установить: остановится данный процесс расширения или нет. Таллер говорит о том, что от темной энергии можно ожидать чего угодно. Не исключено, что через время она станет неконтролируемой настолько, что приведет к уничтожению галактики. В результате таких событий Солнце и Земля отдалятся друг от друга.