Ученые: Йога полезна при артрите
Индийские ученые из Всеиндийского университета провели групповой эксперимент, где приняли участие люди, страдающие артритом. Результаты исследования показали заметное улучшение их состояния.
Для чистоты эксперимента участников разделили на две группы, в первой люди продолжали медикаментозное лечение артрита, а во второй пациенты занимались йогой. В итоге выяснилось, что суставы добровольцев стали намного эластичнее, и исчезла ломота в костях. Авторы эксперимента для контроля брали на анализ кровь и изучали уровень боли в суставах.
Медики зафиксировали изменение состояния человека на молекулярном и клеточном уровнях, другими словами, йога в большей степени дала лучший результат, чем лекарства. По окончанию эксперимента доктор Рима Дада с уверенностью утверждает, что лекарства вместе с упражнениями йоги, в частности «собака мордой вниз», «лотос» и «краб» помогут эффективно победить болезнь. Помимо полезной терапии, пациенты получают и психологическую разрядку.
Для чистоты эксперимента участников разделили на две группы, в первой люди продолжали медикаментозное лечение артрита, а во второй пациенты занимались йогой. В итоге выяснилось, что суставы добровольцев стали намного эластичнее, и исчезла ломота в костях. Авторы эксперимента для контроля брали на анализ кровь и изучали уровень боли в суставах.
Медики зафиксировали изменение состояния человека на молекулярном и клеточном уровнях, другими словами, йога в большей степени дала лучший результат, чем лекарства. По окончанию эксперимента доктор Рима Дада с уверенностью утверждает, что лекарства вместе с упражнениями йоги, в частности «собака мордой вниз», «лотос» и «краб» помогут эффективно победить болезнь. Помимо полезной терапии, пациенты получают и психологическую разрядку.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 08:11