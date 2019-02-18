Ученые: Йога полезна при артрите





Для чистоты эксперимента участников разделили на две группы, в первой люди продолжали медикаментозное лечение артрита, а во второй пациенты занимались йогой. В итоге выяснилось, что суставы добровольцев стали намного эластичнее, и исчезла ломота в костях. Авторы эксперимента для контроля брали на анализ кровь и изучали уровень боли в суставах.Медики зафиксировали изменение состояния человека на молекулярном и клеточном уровнях, другими словами, йога в большей степени дала лучший результат, чем лекарства. По окончанию эксперимента доктор Рима Дада с уверенностью утверждает, что лекарства вместе с упражнениями йоги, в частности «собака мордой вниз», «лотос» и «краб» помогут эффективно победить болезнь. Помимо полезной терапии, пациенты получают и психологическую разрядку.