Учёные: Способность отжиматься много раз укрепляет сердечно-сосудистую систему у мужчин





Как утверждают учёные из Гарвардской школы здравоохранения, способность мужчин отжиматься от пола 40 и более раз за один подход в разы укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает риск возникновения связанных с ней заболеваний в будущем. Это удалось установить во время исследования, длившегося 10 лет с 2000 года. Эксперты попросили 1100 сотрудников пожарной охраны отжаться от пола и разделили их по итогу на три группы: те, кто отжимается всего до 10 раз, мужчины, способные выполнить от 10 до 40 отжиманий за один подход, и пожарные, чья физическая подготовка позволила им выполнить упражнение более 40 раз. В течение последующих 10 лет группа исследователе тщательно следила за состоянием здоровья каждого участника.Полученные результаты свидетельствуют о том, что мужчины, способные отжиматься от 40 и более раз в день таким образом укрепляют свою сердечно-сосудистую систему, демонстрируя на 96% меньше рисков получить проблемы с сердцем, чем те, кто выполняет до 10 повторений упражнения.