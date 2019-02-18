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Учёные: Способность отжиматься много раз укрепляет сердечно-сосудистую систему у мужчин

Учёные из США доказали, что способность отжиматься много раз в разы укрепляет сердечно-сосудистую систему у мужчин. Об этом свидетельствуют тесты, проведённые сотрудниками Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Учёные: Способность отжиматься много раз укрепляет сердечно-сосудистую систему у мужчин

Как утверждают учёные из Гарвардской школы здравоохранения, способность мужчин отжиматься от пола 40 и более раз за один подход в разы укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает риск возникновения связанных с ней заболеваний в будущем. Это удалось установить во время исследования, длившегося 10 лет с 2000 года. Эксперты попросили 1100 сотрудников пожарной охраны отжаться от пола и разделили их по итогу на три группы: те, кто отжимается всего до 10 раз, мужчины, способные выполнить от 10 до 40 отжиманий за один подход, и пожарные, чья физическая подготовка позволила им выполнить упражнение более 40 раз. В течение последующих 10 лет группа исследователе тщательно следила за состоянием здоровья каждого участника.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что мужчины, способные отжиматься от 40 и более раз в день таким образом укрепляют свою сердечно-сосудистую систему, демонстрируя на 96% меньше рисков получить проблемы с сердцем, чем те, кто выполняет до 10 повторений упражнения.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 05:11

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