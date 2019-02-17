Компания Canon работает над модернизацией лазерного проектора





В магазинах обновленный девайс появится ближе к маю 2019 года. Поскольку модернизированный проектор создается в качестве новой разработки модельного ряда, он получит высокоточное отображение цветовой палитры. Разработчики бренда направляют усилия для обеспечения поддержки системных интеграторов, использующихся во время работы с художественным изображением. Скорее всего, такой проектор будет оснащаться и дополнительными портами для удобства юзеров.Обновлённое до разрешения 4K лазерное оборудование позволит отобразить ландшафтное и портретное фотоизображение. Кроме того, владельцы устройства Canon смогут без проблем зафиксировать «фото» под различной угловой позицией.