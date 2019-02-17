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Компания Canon работает над модернизацией лазерного проектора

Корпорация Canon планирует осуществить модернизацию лазерного проектора с 4K-разрешением. Параметры устройства будут выгодно отличаться более четким изображением и лучшей яркостью.
Компания Canon работает над модернизацией лазерного проектора

В магазинах обновленный девайс появится ближе к маю 2019 года. Поскольку модернизированный проектор создается в качестве новой разработки модельного ряда, он получит высокоточное отображение цветовой палитры. Разработчики бренда направляют усилия для обеспечения поддержки системных интеграторов, использующихся во время работы с художественным изображением. Скорее всего, такой проектор будет оснащаться и дополнительными портами для удобства юзеров.

Обновлённое до разрешения 4K лазерное оборудование позволит отобразить ландшафтное и портретное фотоизображение. Кроме того, владельцы устройства Canon смогут без проблем зафиксировать «фото» под различной угловой позицией.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:47

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