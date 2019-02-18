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BlackBerry и Alcatel готовят сразу 5 складных смартфонов с гибкими экранами

Разработчики из компании TCL сообщили, что их суббренды BlackBerry и Alcatel выпустят сразу 5 моделей смартфонов, оснащенных гибкими дисплеями. Об этом заявляет издание CNET со ссылкой на официальные компьютерные модели и изображения патентов.
BlackBerry и Alcatel готовят сразу 5 складных смартфонов с гибкими экранами

Судя по ним, речь идёт об очень разных девайсах: 2 из них больше напоминают планшет в разложенном виде, другие 2 устройства складываются поперёк гибкого экрана вроде давних устройств-раскладушек. Последний же аппарат способен оборачиваться вокруг рук, превращаясь в подобие браслета и работая в стиле умных часов. «Планшетные» смартфоны складываются дисплеем внутрь, либо наружу (в зависимости от модели).

«Раскладушки» тоже сгибаются внутрь и наружу соответственно. Примечательно, что ни один из смартфонов не имеет дизайна со вторым дисплеем, как у складного гаджета от Samsung. Скорее всего, вышеназванные компании выпустят свои новинки уже в 2020 году.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:11

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