BlackBerry и Alcatel готовят сразу 5 складных смартфонов с гибкими экранами





Судя по ним, речь идёт об очень разных девайсах: 2 из них больше напоминают планшет в разложенном виде, другие 2 устройства складываются поперёк гибкого экрана вроде давних устройств-раскладушек. Последний же аппарат способен оборачиваться вокруг рук, превращаясь в подобие браслета и работая в стиле умных часов. «Планшетные» смартфоны складываются дисплеем внутрь, либо наружу (в зависимости от модели).«Раскладушки» тоже сгибаются внутрь и наружу соответственно. Примечательно, что ни один из смартфонов не имеет дизайна со вторым дисплеем, как у складного гаджета от Samsung. Скорее всего, вышеназванные компании выпустят свои новинки уже в 2020 году.