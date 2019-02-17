Эксперты назвали 5 лучших автомобилей с АКПП для начинающих водителей





Список начинается с конца, поэтому на пятом месте оказалась Lada Granta, эту модель выбрали за надежность и плавный ход. Конечно, стоит отдавать предпочтение автоматической коробке передач с 4 ступенями. Она хороша для езды на трассе и по улицам города, так как под ее капотом спрятался двигатель объемом в 1,6 литра. Стоимость данного автомобиля не превышает 600 тыс. рублей.Предпоследнее место занял узбекский хетчбек Ravon R2, который получил АКПП на 4 ступени. Данная версия подходит для женщин, поскольку его габариты весьма компактны. Под капотом прячется мотор на 1,2 литра с мощностью 85 л.с, его стоимость примерно полмиллиона рублей.На третьем месте разместился французский седан Renault Logan, он может похвастаться широким оснащением и комфортным салоном. Его трансмиссия примерно схожа с предыдущим участником рейтинга, правда, количество «лошадей» немного больше – 102. Несмотря на «старость» коробки, она работает плавно, не «рвет» мотор. Также она имеет возможность ручного режима. Стоимость - чуть более 700 тыс. рублей.Седан немецкого производства Volkswagen Polo занимает второе место данного списка. Его автоматическая КПП имеет 6 ступеней и управляется 1,6-литровым агрегатом с 110 «лошадками». Самая минимальная стоимость «автомата» стартует от 800 тыс. рублей.Лидирующий в этом списке автомобиль южнокорейского автопрома - Hyundai Solaris, он «прячет» под капотом мотор объемом в 1,4 литра со 100 лошадиными силами. Управляется он автоматической коробкой передач с шестью скоростями. Также здесь есть режим переключения на «механику». Его стартовая цена - 843 000 рублей.