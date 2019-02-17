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Сергей Шнуров посвятил стих избившему супругу Марату Башарову

Скандальный Сергей Шнуров в Instagram посвятил стих избившему супругу Марату Башарову. К написанию нового «шедевра» певца подтолкнула новость о том, что жена ведущего подаёт на развод из-за невозможности терпеть побои дальше.
Сергей Шнуров посвятил стих избившему супругу Марату Башарову

Сергей Шнуров едва успел узнать о том, что популярный ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров настолько избил супругу, что та решила подать на развод, как уже сочинил длинный стих, посвящённый артисту. В своём Instagram лидер группы «Ленинград» осуждает действия Башарова, критикуя тем самым не его одного, а всю страну, в которой подобное, а именно «водку пить, бабу бить» уже стало чем-то само собой разумеющимся.

В стихотворной форме Сергей Шнуров предположил, что такие как Башаров избивают своих жён, дабы другим мужчинам было страшно даже смотреть в их сторону. Подводя итоги своего «шедевра», певец отметил, что с артиста спрос сейчас невелик, ведь он «народный», а значит практически всё и всегда ему прощается. Подписчики профиля Шнурова согласились с каждым словом стиха, лишний раз упрекнув избивавшего жену Башарова.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:51

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