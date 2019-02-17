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NASA создаст зонд для изучения истории Вселенной

Представители NASA сообщили о начале работы над созданием зонда, который будет способен изучить историю Вселенной. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте, предлежащем ведомству.
NASA создаст зонд для изучения истории Вселенной

Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства заявили, что намерены заняться разработкой специального космического аппарата. В функции устройства будет входить сбор необходимых данных для установления обстоятельств появления Вселенной, а также изучения ее развития.

Ученые планируют использовать зонд в изучении 300 галактик и 100 миллионов звезд, расположенных в Млечном пути. Астрономы хотят установить, каким образом происходило развитие Вселенной. Они считают, что данная информация поможет им определить вещества и элементы, которые необходимы для зарождения жизни на других планетах. Эксперты предполагают, что устройство исследует небо в инфракрасном и оптическом диапазоне.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:39

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