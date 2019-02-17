NASA создаст зонд для изучения истории Вселенной





Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства заявили, что намерены заняться разработкой специального космического аппарата. В функции устройства будет входить сбор необходимых данных для установления обстоятельств появления Вселенной, а также изучения ее развития.Ученые планируют использовать зонд в изучении 300 галактик и 100 миллионов звезд, расположенных в Млечном пути. Астрономы хотят установить, каким образом происходило развитие Вселенной. Они считают, что данная информация поможет им определить вещества и элементы, которые необходимы для зарождения жизни на других планетах. Эксперты предполагают, что устройство исследует небо в инфракрасном и оптическом диапазоне.