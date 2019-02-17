В Калининграде Toyota наехала на зебре на 8-летнюю девочку

Около полудня 16 февраля в Калининграде 40-летний водитель легковой иномарки Toyota наехал на зебре на 8-летнюю девочку. Школьница пересекала дорогу через нерегулируемый пешеходный переход, а в результате столкновения получила травмы, с которыми была госпитализирована в больницу.Информацию о ДТП на улице Интернациональной обнародовала пресс-служба областной ГИБДД на официальной странице в Instagram. Там же появилось и фото с места происшествия. О степени тяжести травм, нанесённых водителем 8-летней девочке при наезде, пока ничего не сообщается.