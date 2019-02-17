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В Калининграде Toyota наехала на зебре на 8-летнюю девочку

В Калининграде водитель легковой Toyota наехал на зебре на 8-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть. О происшествии стало известно после публикации областной ГИБДД на своей официальной странице в Instagram.
В Калининграде Toyota наехала на зебре на 8-летнюю девочку

Около полудня 16 февраля в Калининграде 40-летний водитель легковой иномарки Toyota наехал на зебре на 8-летнюю девочку. Школьница пересекала дорогу через нерегулируемый пешеходный переход, а в результате столкновения получила травмы, с которыми была госпитализирована в больницу.

Информацию о ДТП на улице Интернациональной обнародовала пресс-служба областной ГИБДД на официальной странице в Instagram. Там же появилось и фото с места происшествия. О степени тяжести травм, нанесённых водителем 8-летней девочке при наезде, пока ничего не сообщается.



 
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Происшествия
Добавил: Oksana Сегодня, 17:48

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