В Калининграде Toyota наехала на зебре на 8-летнюю девочку
В Калининграде водитель легковой Toyota наехал на зебре на 8-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть. О происшествии стало известно после публикации областной ГИБДД на своей официальной странице в Instagram.
Около полудня 16 февраля в Калининграде 40-летний водитель легковой иномарки Toyota наехал на зебре на 8-летнюю девочку. Школьница пересекала дорогу через нерегулируемый пешеходный переход, а в результате столкновения получила травмы, с которыми была госпитализирована в больницу.
Информацию о ДТП на улице Интернациональной обнародовала пресс-служба областной ГИБДД на официальной странице в Instagram. Там же появилось и фото с места происшествия. О степени тяжести травм, нанесённых водителем 8-летней девочке при наезде, пока ничего не сообщается.
Около полудня 16 февраля в Калининграде 40-летний водитель легковой иномарки Toyota наехал на зебре на 8-летнюю девочку. Школьница пересекала дорогу через нерегулируемый пешеходный переход, а в результате столкновения получила травмы, с которыми была госпитализирована в больницу.
Информацию о ДТП на улице Интернациональной обнародовала пресс-служба областной ГИБДД на официальной странице в Instagram. Там же появилось и фото с места происшествия. О степени тяжести травм, нанесённых водителем 8-летней девочке при наезде, пока ничего не сообщается.
Происшествия
Добавил: Oksana Сегодня, 17:48