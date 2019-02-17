Дочь Татьяны Навки попала в ДТП в центре Москвы





Александра Жулина поначалу не поняла, что с её автомобилем что-то не так, лишь через несколько минут она остановилась в одном из районов Москвы и вызвала эвакуатор. Дочь фигуристов пожаловалась подписчикам в социальных сетях, что ей пришлось долго стоять на морозе, а не греться в машине, так как ей нельзя было включать мотор.После решения всех проблем девушка, по-видимому, отправилась на встречу с друзьями в ночном клубе. К слову, в прошлогодних интервью Жулина заявляла, что любит отдыхать со знакомыми дома или в гостях.