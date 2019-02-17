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Дочь Татьяны Навки попала в ДТП в центре Москвы

Несколько дней назад дочь фигуристов Татьяны Навки и Александра Жулина попала в небольшое ДТП. Дело в том, что во время движения у её транспортного средства оказался пробит радиатор, а вскоре и вовсе вытекла вся охлаждающая жидкость.
Дочь Татьяны Навки попала в ДТП в центре Москвы

Александра Жулина поначалу не поняла, что с её автомобилем что-то не так, лишь через несколько минут она остановилась в одном из районов Москвы и вызвала эвакуатор. Дочь фигуристов пожаловалась подписчикам в социальных сетях, что ей пришлось долго стоять на морозе, а не греться в машине, так как ей нельзя было включать мотор.

После решения всех проблем девушка, по-видимому, отправилась на встречу с друзьями в ночном клубе. К слову, в прошлогодних интервью Жулина заявляла, что любит отдыхать со знакомыми дома или в гостях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Вчера, 23:11

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