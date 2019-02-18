Планшет TH10GM2 от ECS получит ОС Windows 10 и процессор Intel
Сотрудники компании ECS готовы показать свою последнюю разработку: гибридный планшет TH10GM2 на платформе Intel Gemini Lake с операционной системой Windows 10. Презентация аппарата состоится на ежегодной выставке Mobile World Congress 2019.
Дисплей новинки от ECS чуть более 10 дюймов, а разрешение - 1280 на 800 точек, также аппарат получил две камеры, каждая на 2 Мп. Что касается памяти то, здесь версия с объемом 8/128 ГБ. Планшет оснащен модулем NFC, 4G/LTE и поддерживает беспроводную связь Bluetooth и Wi-Fi.
Разработчики потрудились и над тем, чтобы TH10GM2 смог выполнять функцию ноутбука, и теперь к нему можно подсоединять клавиатуру. Также он получил защиту от ударов и не боится падения с высоты чуть меньше метра. Сколько гаджет будет стоить и когда появится на полках магазинов, пока не уточняется.
Дисплей новинки от ECS чуть более 10 дюймов, а разрешение - 1280 на 800 точек, также аппарат получил две камеры, каждая на 2 Мп. Что касается памяти то, здесь версия с объемом 8/128 ГБ. Планшет оснащен модулем NFC, 4G/LTE и поддерживает беспроводную связь Bluetooth и Wi-Fi.
Разработчики потрудились и над тем, чтобы TH10GM2 смог выполнять функцию ноутбука, и теперь к нему можно подсоединять клавиатуру. Также он получил защиту от ударов и не боится падения с высоты чуть меньше метра. Сколько гаджет будет стоить и когда появится на полках магазинов, пока не уточняется.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:11