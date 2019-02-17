В Удмуртии разыскивают 14-летнего школьника
Представители уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних проводят розыск пропавшего без вести школьника. Молодой человек пропал в пятницу, 15 февраля, в населенном пункте Нижний Вишур Можгинского района Удмуртии.
Несовершеннолетний покинул место жительства в вечернее время 15 февраля. До настоящего момента место его пребывания неизвестно. На сегодняшний день поиском 13-летнего юноши занимаются представители полиции и добровольцы.
Пресс-служба МВД по Удмуртии уточняет приметы юноши, который родился в 2005 году. Из дома молодой человек вышел в черной вязаной спортивной шапке с прикрепленным к ней помпоном, зимней куртке из материала темно-синего цвета, которая имеет капюшон, такого же цвета спортивных штанах и зимней черной спортивной обуви.
Представители ведомства просят всех, кто может знать о месте нахождения юноши, сообщить в соответствующие органы.
Несовершеннолетний покинул место жительства в вечернее время 15 февраля. До настоящего момента место его пребывания неизвестно. На сегодняшний день поиском 13-летнего юноши занимаются представители полиции и добровольцы.
Пресс-служба МВД по Удмуртии уточняет приметы юноши, который родился в 2005 году. Из дома молодой человек вышел в черной вязаной спортивной шапке с прикрепленным к ней помпоном, зимней куртке из материала темно-синего цвета, которая имеет капюшон, такого же цвета спортивных штанах и зимней черной спортивной обуви.
Представители ведомства просят всех, кто может знать о месте нахождения юноши, сообщить в соответствующие органы.
Происшествия
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:29