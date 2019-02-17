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В Сургуте иномарка сбила 9-летнего ребёнка на пешеходном переходе

В Сургуте днём иномарка сбила 9-летнего ребёнка на пешеходном переходе. Совершившая наезд на пострадавшего девушка утверждает, что пропустила несколько человек, а мальчик выбежал на проезжую часть уже в тот момент, когда она тронулась с места.
В Сургуте иномарка сбила 9-летнего ребёнка на пешеходном переходе

В Сургуте сегодня около 15 часов дня возле гостиницы «Нефтяники», расположенной по улице Энтузиастов, иномарка сбила 9-летнего ребёнка прямо на пешеходном переходе. Удар оказался не сильным, поэтому мальчик отделался синяками и ссадинами, но всё равно был госпитализирован в больницу. Виновницей наезда на школьника оказалась молодая особа, управлявшая легковушкой KIA.

Со слов девушки, она некоторое время стояла перед пешеходным переходом, чтобы пропустить нескольких человек, в том числе и пару с коляской, а когда тронулась с места, то даже не успела заметить, как с другой стороны зебры на проезжую часть выбежал мальчишка. Автоледи считает, что избежать столкновения при таких обстоятельствах не представлялось возможным.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:27

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