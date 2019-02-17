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В Москве в ходе массовой драки погибли два человека

В Москве 17 феврале во время очередной массовой драки погибли два мужчины. В ней участвовало 10 человек.
В Москве в ходе массовой драки погибли два человека

Трагедия произошла на территории Волгоградского проспекта. Информация предоставлена сотрудниками местного МВД. В данной драке принимали участие уроженцы Узбекистана, которые работали на автомойке. Данный конфликт возник вследствие оскорблений, которые были выражены в сторону брата одного мужчины. Тридцатилетний пострадавший в итоге мгновенно скончался. Два травмированных гражданина были доставлены на скорой помощи непосредственно в медицинское учреждение. Второй пострадавший скончался в больнице.

Представители правоохранительных органов открыли уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда человеческому здоровью, который в итоге привёл к смертельному исходу. В настоящее время соответствующие службы продолжают вести расследование.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:28

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