В Москве в ходе массовой драки погибли два человека





Трагедия произошла на территории Волгоградского проспекта. Информация предоставлена сотрудниками местного МВД. В данной драке принимали участие уроженцы Узбекистана, которые работали на автомойке. Данный конфликт возник вследствие оскорблений, которые были выражены в сторону брата одного мужчины. Тридцатилетний пострадавший в итоге мгновенно скончался. Два травмированных гражданина были доставлены на скорой помощи непосредственно в медицинское учреждение. Второй пострадавший скончался в больнице.Представители правоохранительных органов открыли уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда человеческому здоровью, который в итоге привёл к смертельному исходу. В настоящее время соответствующие службы продолжают вести расследование.