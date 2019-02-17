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В Сочи водитель иномарки насмерть сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку

В Сочи водитель иномарки насмерть сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку. Пострадавшая в момент столкновения отлетела на расстояние примерно в 15 метров от зебры, получив травмы, из-за которых скончалась.
В Сочи водитель иномарки насмерть сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку

В субботу, 16 февраля в Сочи водитель иномарки, двигаясь не высокой скорости по Адлерскому району, насмерть сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 12-летнюю девочку. Момент ДТП также зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на улице Каспийской. Согласно данным правоохранительных органов, на кадрах чётко видно, что на первой полосе транспорт пропустил ребёнка, а вот водитель легковушки даже не сбавил скорость и на полном ходу просто снёс школьницу с ног. От сильного удара девочку отбросило примерно на 15 метров от перехода, а сам виновник аварии быстро уехал с места происшествия.

Согласно отчёту правоохранителей, ДТП произошло в 19.30 по местному времени, а уже к 20.40 удалось обнаружить скрывшегося водителя иномарки Huyndai, которым оказался житель Сочи в возрасте 26 лет.



 
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Происшествия
Добавил: Oksana Сегодня, 17:08

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