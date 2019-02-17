Nintendo может переоборудовать консоль Switch в VR-устройство





Ранее слухи о том, что компания Nintendo оборудует приставку Switch технологией VR, так и не подтвердились. Оказалось, что разработчики пока отложили задумку из-за некоторых технологических обстоятельств. Сейчас же появились новые сведения, согласно которым уже вышедшая консоль до конца этого года получит возможность переоборудования в VR-устройство. Независимые эксперты считают, что такое вряд ли осуществимо, ведь сама приставка довольно тяжёлая, а экран представлен в не столь хорошем расширении, необходимом для игр в виртуальной реальности.Несмотря на сомнения, пользователи считают, что Nintendo вполне может выпустить некое дополнительное устройство, которое при синхронизации с приставкой Switch позволит без проблем наслаждаться VR-играми.