Nintendo может переоборудовать консоль Switch в VR-устройство
Появились слухи о том, что компания Nintendo планирует переоборудовать консоль Switch в VR-устройство уже в этом году. Несмотря на ряд препятствий, например, сам вес приставки, многие считают, что разработчики найдут способ сделать игровой процесс максимально комфортным для любителей виртуальной реальности.
Ранее слухи о том, что компания Nintendo оборудует приставку Switch технологией VR, так и не подтвердились. Оказалось, что разработчики пока отложили задумку из-за некоторых технологических обстоятельств. Сейчас же появились новые сведения, согласно которым уже вышедшая консоль до конца этого года получит возможность переоборудования в VR-устройство. Независимые эксперты считают, что такое вряд ли осуществимо, ведь сама приставка довольно тяжёлая, а экран представлен в не столь хорошем расширении, необходимом для игр в виртуальной реальности.
Несмотря на сомнения, пользователи считают, что Nintendo вполне может выпустить некое дополнительное устройство, которое при синхронизации с приставкой Switch позволит без проблем наслаждаться VR-играми.
Ранее слухи о том, что компания Nintendo оборудует приставку Switch технологией VR, так и не подтвердились. Оказалось, что разработчики пока отложили задумку из-за некоторых технологических обстоятельств. Сейчас же появились новые сведения, согласно которым уже вышедшая консоль до конца этого года получит возможность переоборудования в VR-устройство. Независимые эксперты считают, что такое вряд ли осуществимо, ведь сама приставка довольно тяжёлая, а экран представлен в не столь хорошем расширении, необходимом для игр в виртуальной реальности.
Несмотря на сомнения, пользователи считают, что Nintendo вполне может выпустить некое дополнительное устройство, которое при синхронизации с приставкой Switch позволит без проблем наслаждаться VR-играми.
Технологии
Добавил: Oksana Сегодня, 22:11