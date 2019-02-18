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Американский физик заявил о возможном существовании киборгов-инопланетян

По мнению американского физика-теоретика Митио Каку, органические тела в соединении с передовыми технологиями являются основой чужеродных форм жизни, обитающих в дальних районах Вселенной. Ученый отметил, что не видит чего-то удивительного в существовании киборга-инопланетянина.
Американский физик заявил о возможном существовании киборгов-инопланетян

Исследователь сделал вывод о том, что известные фотографии пришельцев не имеют ничего общего с действительностью. Люди попросту не могут понять, что внеземные цивилизации, скорее всего, шагнули дальше человечества в научно-техническом прогрессе. Рано или поздно контакт с инопланетянами произойдет, поэтому жители Земли должны быть готовы, что их внешний вид полностью схож с описанием кибернетических существ, усиленным футуристическими технологиями. Каку уточнил, что пришельцы вряд ли будут напоминать биологических существ.

Тем не менее, не все коллеги поддерживают его теорию. Так, доктор Эллен Стофан заявил, что ученые через некоторое время получат в руки доказательства микробной жизни. В таком случае, версия касательно того, что на других планетах будет преобладать фиолетовая форма жизни, а не зеленая, как на Земле, будет более обоснованной.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:11

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