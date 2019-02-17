В Москве охранник случайно лишил жизни напавшего на него злоумышленника





Данное убийство случилось на Тверской улице в стенах здания местного Минсвязи. Во время задержания нападавшего, охранник случайно лишил его жизни. Соответствующие органы по факту данного инцидента могут теперь возбудить уголовное дело. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. 51-летним охранником отмечается, что хулиган внезапно напал на него. В итоге мужчины начали драться.Медицинские специалисты, которые прибыли на место данного происшествия, констатировали смерть напавшего человека. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося происшествия.