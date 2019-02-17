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Xiaomi Mi 9 получит усовершенствованный сканер отпечатков пальцев под стеклом

Представители компании Xiaomi показали усовершенствованный сканер отпечатков пальцев на новом смартфоне. Новейшая технология впервые будет представлена в телефоне Xiaomi Mi 9, оборудованном закалённым стеклом Gorilla Glass 6.
Xiaomi Mi 9 получит усовершенствованный сканер отпечатков пальцев под стеклом

Первое, что сообщают сотрудники компании Xiaomi о новом смартфоне Mi 9, это то, что он получил усовершенствованный сканер отпечатков пальцев, который сможет в разы быстрее своих предшественников обрабатывать информацию. Схематично его представили на детальном изображении, демонстрирующем, что дактилоскопическая кнопка расположилась в нижней части AMOLED дисплея, изготовленного из закалённого стекла Gorilla Glass 6. Для активации датчика пользователю достаточно просто поднести палец к экрану, после чего автоматически включится удобная подсветка.

Кроме того, разработчики рассказали, что вмонтированный в Xiaomi Mi 9 усовершенствованный сканер отпечатков пальцев легко реагирует на холодные и сухие пальцы, а также не даёт сбоя при резких перепадах температуры.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:15

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