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Аллу Пугачеву могут допросить в суде по делу о разводе Петросяна и Степаненко

Главную певицу страны Аллу Пугачеву могут пригласить в суд на допрос касательно подаренной ею фарфоровой статуэтки Евгению Петросяну. Несмотря на то, что комик и его бывшая жена Елена Степаненко официально развелись в ноябре прошлого года, свое совместно нажитое имущество они не могут разделить до сих пор.
Аллу Пугачеву могут допросить в суде по делу о разводе Петросяна и Степаненко

Даже после официального расторжения брачных уз знаменитые комики не пришли к общему знаменателю. В частности, они не могут поделить все произведения искусства и некоторые дорогие подарки, которые Петросяну преподносили многие известные личности, например, Михаил Задорнов, Максим Галкин, Элина Быстрицкая, Алла Пугачева и многие другие. Как утверждает представитель юмориста в суде Сергей Жорин, в законе четко прописано, что подарки не делятся и их нужно вычеркнуть из списка.
Аллу Пугачеву могут допросить в суде по делу о разводе Петросяна и Степаненко

Несмотря на то, что Елена Степаненко знает, откуда взялись эти предметы роскоши, она все равно хочет их делить. По всей видимости, Петросян будет вынужден в суде доказывать, что это все принадлежит ему с помощью тех, кто их ему дарил. Любопытно, что причину скандального развода экс-супруги рассказывать отказались, однако практически все знают, что знаменитости делят в общей сложности не менее 1,5 млрд рублей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:29

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