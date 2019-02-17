Аллу Пугачеву могут допросить в суде по делу о разводе Петросяна и Степаненко





Даже после официального расторжения брачных уз знаменитые комики не пришли к общему знаменателю. В частности, они не могут поделить все произведения искусства и некоторые дорогие подарки, которые Петросяну преподносили многие известные личности, например, Михаил Задорнов, Максим Галкин, Элина Быстрицкая, Алла Пугачева и многие другие. Как утверждает представитель юмориста в суде Сергей Жорин, в законе четко прописано, что подарки не делятся и их нужно вычеркнуть из списка.Несмотря на то, что Елена Степаненко знает, откуда взялись эти предметы роскоши, она все равно хочет их делить. По всей видимости, Петросян будет вынужден в суде доказывать, что это все принадлежит ему с помощью тех, кто их ему дарил. Любопытно, что причину скандального развода экс-супруги рассказывать отказались, однако практически все знают, что знаменитости делят в общей сложности не менее 1,5 млрд рублей.