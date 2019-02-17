Ученые: На территории Новой Земли обнаружены бабочки из Северной Америки





Проведя одно из самых крупных за последнюю сотню лет изучений представителей отряда насекомых с полным превращением на землях Арктики, ученым удалось установить, что некоторые виды североамериканских чешуекрылых живут в природе Ненецкого автономного округа и Новой Земли.Специалисты подчеркнули: благодаря изучению материалов экспедиции, которые имеют обогащенные данные о мире насекомых Арктики, им удалось подтвердить разнообразие животного мира в исследованном регионе. Ученые говорят о том, что это первый случай, когда им посчастливилось подтвердить существование на данной территории видов бабочек, которых никто не ожидал там наблюдать. Большое количество насекомых удалось определить с помощью метода генного анализа.Данный метод можно назвать новым в сфере зоологии. В его основе лежит установление вида благодаря изучению цепи нуклеотидов, которая присутствует в уникальном для каждого вида генетическом коде.