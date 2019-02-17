Женя Белоусов был свидетелем убийства Игоря Талькова





Как стало известно, о трагедии, произошедшей с Тальковым, мог знать Белоусов, однако он ушёл из жизни свыше 20 лет назад. По словам его близких, когда производился выстрел в любимца публики, артист был рядом с Игорем Тальковым. Поэтому он видел лицо убийцы. В свою очередь певец назвал преступника жене, Сергею Шустрицкому, а также Андрею Соколову. По их словам, речь идёт об Игоре Малахове. Однако его вину доказать так и не смогли.Белоусов имел гримёрку возле места убийства Талькова. Он не раскрывал информацию по делу, так как не желал давать показания, пока не назначили официальный допрос. Однако следователи так и не провели допрос Белоусова, вследствие этого имя убийцы осталось в тайне. Теперь возобновили расследование данного громкого преступления.