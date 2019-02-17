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Женя Белоусов был свидетелем убийства Игоря Талькова

Следователи так и не раскрыли загадочное убийство популярного раньше певца Игоря Талькова. Между тем в данном деле появился теперь новый свидетель. Речь идёт об исполнителе песен Жени Белоусове.
Женя Белоусов был свидетелем убийства Игоря Талькова

Как стало известно, о трагедии, произошедшей с Тальковым, мог знать Белоусов, однако он ушёл из жизни свыше 20 лет назад. По словам его близких, когда производился выстрел в любимца публики, артист был рядом с Игорем Тальковым. Поэтому он видел лицо убийцы. В свою очередь певец назвал преступника жене, Сергею Шустрицкому, а также Андрею Соколову. По их словам, речь идёт об Игоре Малахове. Однако его вину доказать так и не смогли.
Женя Белоусов был свидетелем убийства Игоря Талькова

Белоусов имел гримёрку возле места убийства Талькова. Он не раскрывал информацию по делу, так как не желал давать показания, пока не назначили официальный допрос. Однако следователи так и не провели допрос Белоусова, вследствие этого имя убийцы осталось в тайне. Теперь возобновили расследование данного громкого преступления.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:47

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