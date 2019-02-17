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Аркадия Укупника в молодости чуть не избили во время неудачного свидания

Известный композитор и певец Аркадий Укупник на мероприятии, которое недавно проходило по случаю Дня Святого Валентина, вспомнил забавную историю из своей молодости, связанную с неудачным свиданием. Оказывается, однажды музыканта чуть не побили из-за того, что он всего лишь хотел увидеть свою любимую девушку.
Аркадия Укупника в молодости чуть не избили во время неудачного свидания

По словам Аркадия Укупника, в молодости у него еще не было достаточно опыта в отношениях с представительницами прекрасного пола, но он уже отличался смелым и горячим поведением.

Как рассказал композитор, у него завязался роман с девушкой, влюбленные всю неделю наслаждались общением друг с другом, а потом подруга Аркадия Укупника исчезла и не отвечала даже на телефонные звонки. Возлюбленная музыканта жила в квартире на первом этаже, и он решил подкрасться к окну, чтобы выяснить правду. Несмотря на то, что была глубокая ночь, возлюбленная композитора находилась в комнате с посторонним мужчиной.
Аркадия Укупника в молодости чуть не избили во время неудачного свидания

Поначалу Аркадий Укупник хотел уйти, однако затем передумал и позвонил в квартиру. Дверь открыла сама девушка, она очень удивилась, увидев своего молодого человека. Тогда музыкант начал громко выяснять отношения и признаваться в любви, но, почувствовав, что у двери появился новый ухажер подруги с намерениями побить соперника, вынужден был покинуть место инцидента.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 21:11

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