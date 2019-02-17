Медики рассказали о 7 признаках лейкоза





Первым признаком является повышенная температура тела, которая сопровождает человека постоянно. Это может быть холод или озноб, а еще сильное выделение пота во время сна. Однако температура может говорить и о других заболеваниях, поэтому этот признак не единственно верный. Следующим признаком лейкоза могут быть постоянные простуды или грипп, которые «цепляются» к человеку из-за пониженного иммунитета. Несмотря на то, что лейкоциты при болезни начинают множиться, этого недостаточно, чтобы укрепить иммунитет, поскольку они неправильно сформированы. Защитные функции организма снижаются, и ОРВИ может затянуться до 30 дней. Боль в костях и суставах является третьим признаком лейкоза. Так как поврежденные лейкоциты массово заполняют костный мозг, то боль в костях - один из верных симптомов данного заболевания. Следующий симптом – анемия. Если у человека бледная кожа, слизистый покров и постоянно мерзнущие конечности, скорее всего, красных кровяных телец становится меньше. К общей картине добавляются еще и темные круги под глазами.Лейкоз может проявляться и повышенной утомляемостью, ведь эритроциты не в полной мере могут доставить кислород к тканям. Из-за его нехватки человек чувствует слабость.Нужно обратиться к врачу, если усталость не покидает более месяца, однако стоит начинать волноваться, если утомляемость наблюдается при выполнении совершенно не сложных задач. Этот симптом плавно переходит в следующий, - одышка. При обычных нагрузках дыхание становится частым, несмотря на то, что раньше подъем по лестнице и быстрая ходьба давались легко. Конечно, не обязательно, это симптом лейкоза, признаком может быть проблема с органами дыхания или с сердечно-сосудистой системой.При данном недуге кожа становится подверженной к ушибам и синякам из-за недостатка ее питания и тромбоцитов, которые отвечают за свертываемость крови. Даже минимальное повреждение может вызвать гематому, которая долго будет рассасываться. Они могут нести в себе опасность, если находятся на спине или в паху, поскольку, вероятнее всего, это внутреннее кровотечение. Исходя из этого, значимым признаком лейкоза являются частые кровотечения, например, из носа или десен.