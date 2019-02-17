Медики рассказали о 7 признаках лейкоза
Лейкоз представляет собой онкологическое заболевание, при котором массово вырабатываются белые кровяные тельца, отвечающие за иммунитет человека. Из-за этого данное заболевание еще называют белокровие. Так как его сложно обнаружить на ранних стадиях, медики решили рассказать, какими могут быть признаки лейкоза, всего их 7.
Первым признаком является повышенная температура тела, которая сопровождает человека постоянно. Это может быть холод или озноб, а еще сильное выделение пота во время сна. Однако температура может говорить и о других заболеваниях, поэтому этот признак не единственно верный. Следующим признаком лейкоза могут быть постоянные простуды или грипп, которые «цепляются» к человеку из-за пониженного иммунитета. Несмотря на то, что лейкоциты при болезни начинают множиться, этого недостаточно, чтобы укрепить иммунитет, поскольку они неправильно сформированы. Защитные функции организма снижаются, и ОРВИ может затянуться до 30 дней. Боль в костях и суставах является третьим признаком лейкоза. Так как поврежденные лейкоциты массово заполняют костный мозг, то боль в костях - один из верных симптомов данного заболевания. Следующий симптом – анемия. Если у человека бледная кожа, слизистый покров и постоянно мерзнущие конечности, скорее всего, красных кровяных телец становится меньше. К общей картине добавляются еще и темные круги под глазами.
Лейкоз может проявляться и повышенной утомляемостью, ведь эритроциты не в полной мере могут доставить кислород к тканям. Из-за его нехватки человек чувствует слабость.
Нужно обратиться к врачу, если усталость не покидает более месяца, однако стоит начинать волноваться, если утомляемость наблюдается при выполнении совершенно не сложных задач. Этот симптом плавно переходит в следующий, - одышка. При обычных нагрузках дыхание становится частым, несмотря на то, что раньше подъем по лестнице и быстрая ходьба давались легко. Конечно, не обязательно, это симптом лейкоза, признаком может быть проблема с органами дыхания или с сердечно-сосудистой системой.
При данном недуге кожа становится подверженной к ушибам и синякам из-за недостатка ее питания и тромбоцитов, которые отвечают за свертываемость крови. Даже минимальное повреждение может вызвать гематому, которая долго будет рассасываться. Они могут нести в себе опасность, если находятся на спине или в паху, поскольку, вероятнее всего, это внутреннее кровотечение. Исходя из этого, значимым признаком лейкоза являются частые кровотечения, например, из носа или десен.
Первым признаком является повышенная температура тела, которая сопровождает человека постоянно. Это может быть холод или озноб, а еще сильное выделение пота во время сна. Однако температура может говорить и о других заболеваниях, поэтому этот признак не единственно верный. Следующим признаком лейкоза могут быть постоянные простуды или грипп, которые «цепляются» к человеку из-за пониженного иммунитета. Несмотря на то, что лейкоциты при болезни начинают множиться, этого недостаточно, чтобы укрепить иммунитет, поскольку они неправильно сформированы. Защитные функции организма снижаются, и ОРВИ может затянуться до 30 дней. Боль в костях и суставах является третьим признаком лейкоза. Так как поврежденные лейкоциты массово заполняют костный мозг, то боль в костях - один из верных симптомов данного заболевания. Следующий симптом – анемия. Если у человека бледная кожа, слизистый покров и постоянно мерзнущие конечности, скорее всего, красных кровяных телец становится меньше. К общей картине добавляются еще и темные круги под глазами.
Лейкоз может проявляться и повышенной утомляемостью, ведь эритроциты не в полной мере могут доставить кислород к тканям. Из-за его нехватки человек чувствует слабость.
Нужно обратиться к врачу, если усталость не покидает более месяца, однако стоит начинать волноваться, если утомляемость наблюдается при выполнении совершенно не сложных задач. Этот симптом плавно переходит в следующий, - одышка. При обычных нагрузках дыхание становится частым, несмотря на то, что раньше подъем по лестнице и быстрая ходьба давались легко. Конечно, не обязательно, это симптом лейкоза, признаком может быть проблема с органами дыхания или с сердечно-сосудистой системой.
При данном недуге кожа становится подверженной к ушибам и синякам из-за недостатка ее питания и тромбоцитов, которые отвечают за свертываемость крови. Даже минимальное повреждение может вызвать гематому, которая долго будет рассасываться. Они могут нести в себе опасность, если находятся на спине или в паху, поскольку, вероятнее всего, это внутреннее кровотечение. Исходя из этого, значимым признаком лейкоза являются частые кровотечения, например, из носа или десен.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:43